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Нефтепровод Киркук-Джейхан возобновил работу

Нефтепровод Киркук-Джейхан возобновил работу Пострадавший вечером 18 января от взрыва крупный нефтепровод Киркук-Джейхан, соединяющий Ирак и Турцию, возобновил работу в среду.
В регионе
19 января 2022 г. 14:17
Нефтепровод Киркук-Джейхан возобновил работу

Пострадавший вечером 18 января от взрыва крупный нефтепровод Киркук-Джейхан, соединяющий Ирак и Турцию, возобновил работу в среду.

Как передает Report, об этом сообщила газета Daily Sabah со ссылкой на компанию-оператора Botas.

"Компания сообщила, что пожар, разгоревшийся из-за взрыва, полностью потушен, необходимые работы завершены", - пишет издание.

В Botas по-прежнему не уточняют, что стало причиной взрыва, произошедшего на юге Турции.

Компания объявила, что взрыв произошел в районе провинции Кахраманмараш на востоке Турции. Трубопровод используется для доставки нефти из иракского Киркука в портовый турецкий город Джейхан.

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