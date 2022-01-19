Нефтепровод Киркук-Джейхан возобновил работу

Пострадавший вечером 18 января от взрыва крупный нефтепровод Киркук-Джейхан, соединяющий Ирак и Турцию, возобновил работу в среду.

Пострадавший вечером 18 января от взрыва крупный нефтепровод Киркук-Джейхан, соединяющий Ирак и Турцию, возобновил работу в среду.

Как передает Report, об этом сообщила газета Daily Sabah со ссылкой на компанию-оператора Botas.

"Компания сообщила, что пожар, разгоревшийся из-за взрыва, полностью потушен, необходимые работы завершены", - пишет издание.

В Botas по-прежнему не уточняют, что стало причиной взрыва, произошедшего на юге Турции.

Компания объявила, что взрыв произошел в районе провинции Кахраманмараш на востоке Турции. Трубопровод используется для доставки нефти из иракского Киркука в портовый турецкий город Джейхан.