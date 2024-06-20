Нефтеперерабатывающий завод "Лукойла" подвергся атаке беспилотника

На нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае РФ возник пожар после атаки беспилотника.
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"Очевидцы сообщают об атаке беспилотников на Афипский НПЗ в Краснодарском крае", - отметило СМИ.
Согласно информации, атака началась около 2:30 утра (3:30 по бакинскому времени - ред.). По предварительным данным, дроны были подавлены и сбиты, однако обломки одного из БПЛА врезались в цистерну, после чего начался пожар.
"На месте работают оперативные службы", - сообщил телеграм-канал.
Позднее было уточнено, что атаке подвергся завод "Лукойл-югнефтепродукт" в поселке Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея.
Еще одна атака дрона была зафиксирована в Славянске-на-Кубани.
"Полностью разрушено частное домовладение. К сожалению, погибла жительница района", -
Напомним, что "Славянский нефтеперерабатывающий завод" (ООО "Славянск ЭКО") в Краснодарском крае РФ приостановил работу после атаки беспилотников 19 мая.
Ранее издание Politico сообщало, что удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам в глубине территории РФ "оставили крупнейшую нефтяную державу мира без бензина".