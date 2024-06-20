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Нефтеперерабатывающий завод "Лукойла" подвергся атаке беспилотника

Нефтеперерабатывающий завод "Лукойла" подвергся атаке беспилотника На нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае РФ возник пожар после атаки беспилотника.
В регионе
20 июня 2024 г. 07:19
Нефтеперерабатывающий завод Лукойла подвергся атаке беспилотника

На нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае РФ возник пожар после атаки беспилотника.

Как передает Report, об этом сообщает телеграм-канал Baza.

"Очевидцы сообщают об атаке беспилотников на Афипский НПЗ в Краснодарском крае", - отметило СМИ.

Согласно информации, атака началась около 2:30 утра (3:30 по бакинскому времени - ред.). По предварительным данным, дроны были подавлены и сбиты, однако обломки одного из БПЛА врезались в цистерну, после чего начался пожар.

"На месте работают оперативные службы", - сообщил телеграм-канал.

Позднее было уточнено, что атаке подвергся завод "Лукойл-югнефтепродукт" в поселке Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея.

Еще одна атака дрона была зафиксирована в Славянске-на-Кубани.

"Полностью разрушено частное домовладение. К сожалению, погибла жительница района", - написал губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграме.

Напомним, что "Славянский нефтеперерабатывающий завод" (ООО "Славянск ЭКО") в Краснодарском крае РФ приостановил работу после атаки беспилотников 19 мая.

Ранее издание Politico сообщало, что удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам в глубине территории РФ "оставили крупнейшую нефтяную державу мира без бензина".

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Версия на азербайджанском языке “Lukoil”a məxsus neftayırma zavoduna dron hücumu olub

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