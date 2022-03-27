Нефтебазы во Львове и Ровенской области полностью разрушены после российских ракетных ударов

Нефтебазы во Львове и Ровенской области полностью разрушены после ракетных ударов российских военных.

Нефтебазы во Львове и Ровенской области полностью разрушены после ракетных ударов российских военных.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили главы областных военных администраций.

"Нефтебаза во Львове, в которую накануне попала ракета, полностью разрушена. Подразделения ГСЧС ликвидировали пожар на протяжении всей ночи. Полностью потушить огонь удалось в 7 часов утра", - написал глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram-канале в воскресенье.

В свою очередь глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил в эфире телеканала "Эспрессо", что нефтебаза в Дубно полностью уничтожена.

"Слава богу, без человеческих жертв, но база разрушена полностью", - отметил он.