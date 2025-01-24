Нефть слабо подешевела после снижения накануне

Цены на нефть эталонных марок продолжили снижение утром в пятницу после падения до двухнедельных минимумов накануне, вызванного заявлениями президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Цены на нефть эталонных марок продолжили снижение утром в пятницу после падения до двухнедельных минимумов накануне, вызванного заявлениями президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на 4 цента - до $78,25 за баррель.

Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились на 4 цента - до $74,58 за баррель.

Обе марки завершили предыдущие торги на минимумах с 9 января после того, как Трамп заявил, что "прямо сейчас цена достаточно высока" и что его администрация нацелена на то, чтобы активизировать добычу в США нефти и газа. Также он намерен призвать ОПЕК к увеличению добычи. "Я попрошу Саудовскую Аравию и ОПЕК опустить цены на нефть. Им надо их снизить, что они, к моему удивлению, не сделали до президентских выборов в США", - сказал он.

Тем временем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,02 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 400 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина выросли на 2,33 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 3,07 млн баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение запасов бензина на 2,18 млн баррелей и повышение запасов дистиллятов на 790 тыс. баррелей.

Между тем резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 148 тыс. баррелей после роста на 765 тыс. баррелей неделей ранее.