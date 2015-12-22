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    Нефть из Казахстана в Азербайджан планируют возить на российских танкерах

    Судостроительный завод Астрахани Красные Баррикады рассматривает строительство танкеров для иранской государственной танкерной компании

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Судостроительный завод Астрахани "Красные Баррикады" рассматривает возможное строительство танкеров для иранской государственной танкерной компании, которые будут использованы для осуществления транспортировки нефти в направлении к северу Ирана, а также из Казахстана в Азербайджан.

    Как сообщает Report со ссылкой на Kuban.info, об этом рассказал директор астраханского судостроительного завода Александр Ильичев во время российско-иранской выставки в Тегеране.

    Предположительно, именно на выставке сторонами будет подписан меморандум по дальнейшему сотрудничеству. После того, как документально будет все оформлено, начнётся обсуждение вопросов, связанных с финансированием указанного проекта.

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