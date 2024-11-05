Неформальный саммит ОТГ в 2025 году может состояться в Будапеште

Кыргызстан поддерживает проведение неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Будапеште в 2025 году.

Кыргызстан поддерживает проведение неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Будапеште в 2025 году.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил президент Садыр Жапаров в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Мы уже поддержали вашу инициативу, и очень рады, что будапештский неформальный саммит пройдет в рамках нашего председательства в ОТГ. В свою очередь, как председательствующая сторона, мы готовы сделать все возможное для успешного проведения этого саммита", - сказал Жапаров.

Орбан 5-6 ноября находится в Кыргызстане с официальным визитом. Он также примет участие в саммите ОТГ в Бишкеке.