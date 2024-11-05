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Неформальный саммит ОТГ в 2025 году может состояться в Будапеште

Неформальный саммит ОТГ в 2025 году может состояться в Будапеште Кыргызстан поддерживает проведение неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Будапеште в 2025 году.
В регионе
5 ноября 2024 г. 17:14
Неформальный саммит ОТГ в 2025 году может состояться в Будапеште

Кыргызстан поддерживает проведение неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Будапеште в 2025 году.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил президент Садыр Жапаров в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Мы уже поддержали вашу инициативу, и очень рады, что будапештский неформальный саммит пройдет в рамках нашего председательства в ОТГ. В свою очередь, как председательствующая сторона, мы готовы сделать все возможное для успешного проведения этого саммита", - сказал Жапаров.

Орбан 5-6 ноября находится в Кыргызстане с официальным визитом. Он также примет участие в саммите ОТГ в Бишкеке.

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Версия на азербайджанском языке TDT-nin qeyri-rəsmi sammiti 2025-ci ildə Budapeştdə keçirilə bilər

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