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Неформальная встреча президентов стран-участниц СНГ состоится 26 декабря

Неформальная встреча президентов стран-участниц СНГ состоится 26 декабря Неформальная встреча глав государств стран-участниц СНГ состоится 26 декабря в Санкт-Петербурге.
В регионе
30 ноября 2023 г. 11:28
Неформальная встреча президентов стран-участниц СНГ состоится 26 декабря

Неформальная встреча глав государств стран-участниц СНГ состоится 26 декабря в Санкт-Петербурге.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"25-26 декабря в Санкт-Петербурге пройдут два важных мероприятия. Это Высший совет ЕАЭС на уровне президентов 25 декабря, а 26-го предполагается неформальная встреча президентов стран СНГ", - сказал он перед началом проходящего в Исполнительном комитете СНГ в Минске очередного заседания Совета постпредов стран-участниц Содружества.

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Версия на английском языке Informal meeting of presidents of CIS member countries to take place on Dec. 26
Версия на азербайджанском языке MDB-yə üzv ölkələrin dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşünün vaxtı məlum olub

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