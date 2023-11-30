Неформальная встреча президентов стран-участниц СНГ состоится 26 декабря

Неформальная встреча глав государств стран-участниц СНГ состоится 26 декабря в Санкт-Петербурге.

Неформальная встреча глав государств стран-участниц СНГ состоится 26 декабря в Санкт-Петербурге.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"25-26 декабря в Санкт-Петербурге пройдут два важных мероприятия. Это Высший совет ЕАЭС на уровне президентов 25 декабря, а 26-го предполагается неформальная встреча президентов стран СНГ", - сказал он перед началом проходящего в Исполнительном комитете СНГ в Минске очередного заседания Совета постпредов стран-участниц Содружества.