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    Небо Москвы защитят сверхмощными ракетами "Нудоль"

    Они способны перехватывать в ближнем космосе и стратосфере ядерные боеголовки

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Небо над Москвой в ближайшее время прикроют новейшие системы противоракетной обороны. Как сообщает Report со ссылкой на «Известия», на опытно-боевое дежурство заступят сверхскоростные и сверхманевренные противоракеты 53Т6М «Нудоль». 

    Они способны перехватывать в ближнем космосе и стратосфере ядерные боеголовки и перспективные гиперзвуковые летательные аппараты, а современные технологии позволяют использовать обычную боевую часть вместо ядерной, что чрезвычайно важно в густонаселенном районе.

    В Минобороны сообщили, что 53Т6М будут поставлены на опытно-боевое дежурство в Подмосковье до конца текущего года. 

    Новинки предназначены для решения задач противоракетной и противоспутниковой обороны российской столицы и центрального промышленного района. Ранее в этом месяце военное ведомство сообщило об успешных испытаниях 53Т6М на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

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