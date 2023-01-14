Небензя: РФ никогда не ставила перед собой цель разрушить государственность Украины

Россия никогда не ставила перед собой цель разрушить государственность Украины и провести ее деукраинизацию, а в ходе специальной военной операции воюет не с украинским народом, а с преступным националистическим режимом.

Россия никогда не ставила перед собой цель разрушить государственность Украины и провести ее деукраинизацию, а в ходе специальной военной операции воюет не с украинским народом, а с преступным националистическим режимом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Уверен, что после наших слов у многих наших коллег возник законный вопрос: "Что же необходимо для того, чтобы в Украине наступил мир?" Этот вопрос тем более закономерен в условиях, когда киевский режим и его западные спонсоры пытаются представить дело так, как будто целью России является уничтожение Украины как государства, чуть ли не ее деукраинизация и насильственная русификация, - сказал дипломат. - Таких целей мы никогда не декларируем. Важно понимать, что мы воюем не с украинским народом, а с преступным националистическим режимом, который пришел к власти в 2014 году в результате поддержанного Западом антиконституционного переворота и провозгласил курс на дерусификацию Украины и героизацию нацистских приспешников".