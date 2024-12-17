Небензя: РФ не примет заморозку конфликта и участие НАТО в урегулировании

Россия категорически отвергает любые предложения о заморозке конфликта в Украине, а также участие НАТО в урегулировании кризиса.

Россия категорически отвергает любые предложения о заморозке конфликта в Украине, а также участие НАТО в урегулировании кризиса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Украине.

"Хотели бы вновь напомнить о том, что никакие схемы заморозки конфликта Россию не устроили. Мы на примере с минскими соглашениями сполна убедились в том, что ни Западу, ни тем более киевской хунте нельзя верить. И хорошо понимаем, что цель этого упражнения - дать киевскому режиму столь необходимую передышку на поле боя, чтобы зализать рану", - отметил дипломат.

Он также подчеркнул, что Россия не допустит какой-либо роли НАТО в урегулировании украинского кризиса, назвав альянс частью проблемы.

"Не может быть и речи и о какой-либо роли НАТО в урегулировании украинского кризиса. Альянс и перспективы членства Украины с самого начала были частью проблемы, а не частью ее решения", - добавил Небензя.