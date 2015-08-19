 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Не сумевшая сформировать правительство ПСР в сентябре проведет съезд партии

    На внеочередных выборах от партии будут участвовать новые кандидаты

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Турции 12 сентября этого года проведет очередной V Съезд в салоне Arena Spor в Анкаре.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

    Пресс-секретарь ПРС Башир Аталай отметил, что избранный 7 июня парламент будет функционировать в течение 5 месяцев. Период до внеочередных выборов будет считаться "промежуточным периодом". По его словам, трижды последовательно избранные 26 депутатов, представляющих ПРС в парламенте, могут быть включены в список кандидатов на участие в выборах, которые состоятся в октябре или ноябре.

    Не вошедшие в список партии в ходе политической кампании 7 июня 70 человек могут попасть в список кандидатов на участие во внеочередных выборах.

    Напомним, что парламентские выборы в этом году состоялись 7 июня. В 25-ом созыве в парламенте Турции представлены 258 депутатов от Партии справедливости и развития (ПСР), 132 - Республиканской народной партии (РНП), 80 - Партии националистического движения (ПНД) и 80 - Демократической партии народов (ДПН). Парламент формируется из 550-ти депутатов.

    Согласно Конституции Турции, если правительство не будет сформировано в течение 45 дней, пройдут внеочередные парламентские выборы. Срок формирования коалиционного правительства истекает 23 августа. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi