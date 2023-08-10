Не менее восьми человек пострадали из-за взрыва в сталелитейном комплексе в Иране

По меньшей мере восемь человек пострадали в результате взрыва в плавильном цехе сталелитейного комплекса в провинции Северный Хорасан на севере Ирана.

По меньшей мере восемь человек пострадали в результате взрыва в плавильном цехе сталелитейного комплекса в провинции Северный Хорасан на севере Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил генеральный директор компании Esfarayen Industrial Complex Алиреза Аргаи.

"Около 11 часов сегодня в четверг, 19 мордада, кратковременная утечка воды вызвала взрыв в плавильной части комплекса, - приводит его слова агентство ISNA. - В результате инцидента несколько рабочих получили ранения".

По сведениям гендиректора промышленного комплекса, травмы шести человек оцениваются как легкие, они проходят лечение амбулаторно. Еще двое госпитализированы, один из пострадавших получил тяжелые травмы.

Компания уже начала ремонт оборудования. Информация о размере материального ущерба пока не приводится.