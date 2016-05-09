Не менее восьми человек погибли при пожаре в Свердловской области

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Причиной пожара, в результате которого погибли 9 человек, в частном доме в городе Сухой Лог в Свердловской области могло стать неисправное печное оборудование. Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"По нашим данным, в результате пожара погибли 9 человек: семья - владельцы дома, семья, которая приехала в гости, и один мужчина, который также находился в гостях. Одному человеку удалось спастись. Скорее всего, причиной стало неисправное печное оборудование в стоящей рядом бане", - пресс-службе управления СК по Свердловской области.

По информации, в результате ЧП погибли восемь человек, в том числе пять детей. По данным полиции, семья, которая жила в сгоревшем доме, была благополучная.

Всего на месте ЧП работали 21 человек и 8 единиц техники.

