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Не менее 20 человек погибли при ударе ЦАХАЛ по школе БАПОР в Газе

Не менее 20 человек погибли при ударе ЦАХАЛ по школе БАПОР в Газе По меньшей мере 20 человек погибли, десятки получили ранения в результате израильского обстрела школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), расположенной в лагере Нусейрат в центральной части сектора
В регионе
16 июля 2024 г. 17:43
Не менее 20 человек погибли при ударе ЦАХАЛ по школе БАПОР в Газе

По меньшей мере 20 человек погибли, десятки получили ранения в результате израильского обстрела школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), расположенной в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его информации, в здании, попавшем под удар, проживали тысячи перемещенных лиц. Палестинское агентство WAFA передало, что в больнице Нусейрата были размещены не менее 50 пострадавших в результате обстрела.

БАПОР в соцсети "X" сообщило, что за последние 10 дней израильские силы подвергли ударам пять связанных с ним школ, и призвало мировое сообщество защитить объекты ООН в анклаве.

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