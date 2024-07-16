Не менее 20 человек погибли при ударе ЦАХАЛ по школе БАПОР в Газе

Не менее 20 человек погибли при ударе ЦАХАЛ по школе БАПОР в Газе

По меньшей мере 20 человек погибли, десятки получили ранения в результате израильского обстрела школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), расположенной в лагере Нусейрат в центральной части сектора

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