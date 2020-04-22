19 военных погибли в столкновениях с талибами в Афганистане

По меньшей мере 19 военнослужащих Афганистана погибли, семеро пострадали накануне вечером в результате нескольких столкновений с членами радикального движения "Талибан".

Как передает Report со ссылкой на сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на официальные власти.

По данным телеканала, по меньшей мере 11 сотрудников сил безопасности Афганистана погибли в ходе столкновений с талибами в провинции Сари-Пуль на севере страны.

Кроме того, пресс-секретарь министерства горнорудной промышленности сообщил, что еще восемь афганских силовиков были убиты в результате атаки талибов на контрольно-пропускной пункт у медного рудника Айнак в провинции Логар.

Полиция провинции Кандагар также сообщила об атаке талибов на несколько КПП в трех округах провинции, сообщает телеканал. В результате атаки семь афганский военных получили ранения и по меньшей мере 31 талиб был ликвидирован.