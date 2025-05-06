Не менее 10 следовавших в Москву самолетов сели в Нижнем Новгороде и Петербурге

Не менее 10 самолетов, летевших в Москву из других городов, временно перенаправлены на посадку в аэропорты Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга из-за ограничений в работе столичных воздушных гаваней.

Не менее 10 самолетов, летевших в Москву из других городов, временно перенаправлены на посадку в аэропорты Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга из-за ограничений в работе столичных воздушных гаваней.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В частности, речь идет о рейсах из Даламана, Антальи, Сочи, Белграда, Калининграда, Санкт-Петербурга, Хургады, Стамбула и Дубая. "После снятия введенных ограничений самолеты прибудут в пункт назначения", - пояснили представители справочных служб.

Ранее Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения в 00:57 (01:57 по бакинскому времени - ред.) введены на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. С 01:15 (02:15 по бакинскому времени - ред.) аналогичные ограничения действуют и в аэропорту Шереметьево. "Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы", - отмечалось в сообщениях ведомства.