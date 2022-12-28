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НБУ: В 2022 году Украина получила более 120 млрд долларов помощи от партнеров

НБУ: В 2022 году Украина получила более 120 млрд долларов помощи от партнеров Общая сумма анонсированной и предоставленной Украине помощи достигла в нынешнем году 120 млрд долларов.
В регионе
28 декабря 2022 г. 17:12
НБУ: В 2022 году Украина получила более 120 млрд долларов помощи от партнеров

Общая сумма анонсированной и предоставленной Украине помощи достигла в нынешнем году 120 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об говорится в отчете Нацбанка страны о финансовой стабильности в текущем году.

"Общая сумма анонсированной и предоставленной официальной финансовой, военной и гуманитарной помощи стран-партнеров уже превышает 120 млрд долларов", - сказано в отчете.

Предполагается, что в будущем году Совет Европейского союза предоставит Украине 18 млрд евро, соответствующий механизм уже согласован.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Mərkəzi Bankı: “Bu il tərəfdaşlardan 120 milyard dollardan çox yardım alınıb”
Версия на английском языке Ukraine received over $120B in assistance from partners in 2022

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