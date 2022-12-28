НБУ: В 2022 году Украина получила более 120 млрд долларов помощи от партнеров

Общая сумма анонсированной и предоставленной Украине помощи достигла в нынешнем году 120 млрд долларов.

Общая сумма анонсированной и предоставленной Украине помощи достигла в нынешнем году 120 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об говорится в отчете Нацбанка страны о финансовой стабильности в текущем году.

"Общая сумма анонсированной и предоставленной официальной финансовой, военной и гуманитарной помощи стран-партнеров уже превышает 120 млрд долларов", - сказано в отчете.

Предполагается, что в будущем году Совет Европейского союза предоставит Украине 18 млрд евро, соответствующий механизм уже согласован.