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Названы возможные сроки ввода в эксплуатацию АЭС "Аккую"

Названы возможные сроки ввода в эксплуатацию АЭС "Аккую" АЭС "Аккую" может заработать в 2023 году.
В регионе
17 сентября 2022 г. 19:41
Названы возможные сроки ввода в эксплуатацию АЭС Аккую

АЭС "Аккую" может заработать в 2023 году.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он выразил надежду, что первый реактор строящейся АЭС будет введен в эксплуатацию в следующем году.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил 16 сентября об урегулировании всех вопросов по строительству АЭС "Аккую" в Турции.

АЭС "Аккую" - проект атомной отрасли, реализуемый российской государственной корпорацией "Росатом". Вопрос о строительстве атомной электростанции в Турции возник в 1955 году. Первый конкретный шаг в этом направлении был сделан 12 мая 2010 года.

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Версия на азербайджанском языке Akkuyu AES 2023-cü ildə işə başlaya bilər

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