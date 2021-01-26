Названы условия посещения иностранными гражданами Грузии

“С 1 февраля после возобновления регулярных авиарейсов отправляющиеся в Грузию пассажиры в обязательном порядке должны будут предъявлять результаты теста на ПЦР, проведенного за последние 72 часа"

“С 1 февраля после возобновления регулярных авиарейсов отправляющиеся в Грузию пассажиры в обязательном порядке должны будут предъявлять результаты теста на ПЦР, проведенного за последние 72 часа".

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, это правило не коснется лиц, прошедших оба этапа вакцинации от коронавируса.

Руководитель центра отметил, что в настоящее время обсуждается необходимость внедрения требования о повторном прохождении теста на ПЦР лицами, посещающими Грузию.

Ожидается, что полеты Грузии в первую очередь будут возобновлены в страны Евросоюза, Персидского залива и Израиль.