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Названы условия посещения иностранными гражданами Грузии

Названы условия посещения иностранными гражданами Грузии “С 1 февраля после возобновления регулярных авиарейсов отправляющиеся в Грузию пассажиры в обязательном порядке должны будут предъявлять результаты теста на ПЦР, проведенного за последние 72 часа"
В регионе
26 января 2021 г. 16:18
Названы условия посещения иностранными гражданами Грузии

“С 1 февраля после возобновления регулярных авиарейсов отправляющиеся в Грузию пассажиры в обязательном порядке должны будут предъявлять результаты теста на ПЦР, проведенного за последние 72 часа".

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, это правило не коснется лиц, прошедших оба этапа вакцинации от коронавируса.

Руководитель центра отметил, что в настоящее время обсуждается необходимость внедрения требования о повторном прохождении теста на ПЦР лицами, посещающими Грузию.

Ожидается, что полеты Грузии в первую очередь будут возобновлены в страны Евросоюза, Персидского залива и Израиль.

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Версия на английском языке Georgia announces entry requirements for foreigners
Версия на азербайджанском языке Xarici vətəndaşların Gürcüstana daxil olma şərtləri açıqlanıb

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