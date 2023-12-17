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Названы сроки начала строительства железной дороги между Азербайджаном и Ираном

Названы сроки начала строительства железной дороги между Азербайджаном и Ираном Строительство железнодорожного коридора между Азербайджаном и Ираном Решт - Астара начнется через полтора месяца.
В регионе
17 декабря 2023 г. 14:08
Названы сроки начала строительства железной дороги между Азербайджаном и Ираном

Строительство железнодорожного коридора между Ираном и Азербайджаном Решт - Астара начнется через полтора месяца.

Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом сообщил замминистра дорог и городского развития Ирана Шахрияр Эфендизаде.

"Согласно достигнутому соглашению, мы надеемся приступить к реализации этого проекта с начала 2024 года, примерно через полтора месяца", — сказал замминистра.

Эфендизаде также отметил, что 162-километровый участок железной дороги Решт - Астара является самым важным железнодорожным проектом в исламской республике на данный момент.

17 мая Россия и Иран заключили в рамках проекта Север - Юг соглашение о совместном строительстве участка дороги Решт - Астара между Азербайджаном и Ираном, который обеспечит сквозной проезд к портам Персидского залива. Общая стоимость проекта составляет €1,6 млрд. На строительство участка будет выделен межгосударственный кредит на сумму €1,3 млрд. Согласно документу, Москва и Тегеран будут совместно финансировать проектирование, строительство, а также поставки товаров и услуг.

Ожидается, что линия Решт - Астара будет строиться при участии Москвы и Тегерана, а линия Астара - Астара - при участии Москвы, Тегерана и Баку.

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Версия на азербайджанском языке Şəhriyar Əfəndizadə: "Rəşt - Astara dəmir yolu dəhlizinin tikintisi ay yarımdan sonra başlayacaq"

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