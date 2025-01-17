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Назван объем расходов Украины на оборону и безопасность в 2024 году

Назван объем расходов Украины на оборону и безопасность в 2024 году Назван объем расходов Украины на оборону и безопасность в условиях войны в 2024 году.
В регионе
17 января 2025 г. 22:39
Назван объем расходов Украины на оборону и безопасность в 2024 году

Назван объем расходов Украины на оборону и безопасность в условиях войны в 2024 году.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, соответствующие цифры привел украинский премьер Денис Шмыгаль, отвечая на вопросы депутатов на заседании Верховной Рады 17 января.

"Финансирование Сил безопасности и обороны в период военного положения является приоритетом. В прошлом году правительство выделило на эти цели 2,2 триллиона гривен (около 50 млрд долларов США). Все средства были своевременно и полностью профинансированы правительством и Министерством финансов", - подчеркнул глава правительства.

Он добавил, что Министерство обороны, Генеральный штаб МО, Силы безопасности и обороны получили все финансовые ассигнования своевременно и в полном объеме в соответствии с бюджетным графиком.

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