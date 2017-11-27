Названы самые криминогенные регионы России

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Самый высокий уровень преступности в 2017 году зафиксирован в Тыве, Забайкалье, Бурятии, на Сахалине и в Амурской области.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной в видеоподкасте, опубликованном в официальном канале ведомства в Telegram.

"Наибольшее значение уровня преступности приходится на республику Тыва, Бурятию, Забайкальский край, Сахалин и Амурскую область", - сообщил А.Куренной.

По его словам, при этом наибольшее среди субъектов России количество преступлений регистрируется в Москве, в частности, за 10 месяцев 2017 года здесь зафиксировано более 117 тысяч преступлений, но "оценку уровня преступности в том или ином субъекте надо рассматривать через соотношение числа зарегистрированных преступлений к численности проживающего в этом регионе населения".

Он отметил, что за 10 месяцев 2017 года в Москве зафиксировано наиболее существенное по России снижение общего числа зарегистрированных преступлений - на 21%.