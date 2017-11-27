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    Названы самые криминогенные регионы России

    Самый высокий уровень преступности в 2017 году зафиксирован в Тыве, Забайкалье, Бурятии, на Сахалине и в Амурской области

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Самый высокий уровень преступности в 2017 году зафиксирован в Тыве, Забайкалье, Бурятии, на Сахалине и в Амурской области.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной в видеоподкасте, опубликованном в официальном канале ведомства в Telegram.

    "Наибольшее значение уровня преступности приходится на республику Тыва, Бурятию, Забайкальский край, Сахалин и Амурскую область", - сообщил А.Куренной.

    По его словам, при этом наибольшее среди субъектов России количество преступлений регистрируется в Москве, в частности, за 10 месяцев 2017 года здесь зафиксировано более 117 тысяч преступлений, но "оценку уровня преступности в том или ином субъекте надо рассматривать через соотношение числа зарегистрированных преступлений к численности проживающего в этом регионе населения".

    Он отметил, что за 10 месяцев 2017 года в Москве зафиксировано наиболее существенное по России снижение общего числа зарегистрированных преступлений - на 21%. 

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