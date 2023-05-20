Названы причины роста государственного долга Армении

Для действующей власти госдолг - это "легкие" деньги, ответственность за возврат которых по большей части ляжет на следующие власти.

Для действующей власти в Армении госдолг - это "легкие" деньги, ответственность за возврат которых по большей части ляжет на следующие власти.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, такую точку зрения высказал доцент кафедры теории экономики Армянского государственного экономического университета Атом Маркарян, комментируя тенденцию к росту государственного долга Армении в последние годы.

"Сегодня я у власти, и беру любой долг под любой процент у любого, кто готов дать. А завтра выплачивать это моим оппонентам (если, конечно, они придут к власти), и голова будет болеть у них. А тот факт, что основной груз долга лежит на плечах общества, сегодняшнюю власть не волнует", - сказал Маркарян.

Кроме того, специалист обратил внимание на то, что долг не просто вырос, но и его структура качественно изменилась в худшую сторону. Если раньше соотношение внутреннего и внешнего долга составляло 20/80, то сегодня доля внутреннего долга в госдолге удвоилась, почти достигнув соотношения 40/60.

"Это же возмутительно. Государство выкачивает деньги из внутреннего рынка, чтобы решить свои проблемы. А какие именно - известно, это, в первую очередь, премии, шикарные путешествия, пышные приемы и раздутый госаппарат. Я бы понял, если бы эти займы, за счёт которых госдолг растет, шли на сверхсовременное оружие и технологии, на оснащение границ с современным оборудованием и решение других проблем подобного плана. Но мы этого не видим", - заметил он.

При этом экономист констатирует, что вопрос задолженности - это не только проблема государства. В Армении общество также "погрязло" в долгах. Ярким свидетельством тому является нынешнее состояние ипотечного рынка.

"В долгах как в щелках" и частные банки. Поскольку в Армении деньги стоят дорого, банки привлекают деньги из-за рубежа, и получается, что банки, сами будучи в долгу, увеличивают всеобщий долг общества.