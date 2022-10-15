Названы преимущества принятого в Турции закона о борьбе с дезинформацией

"Twitter — в числе социальных сетей, в турецком сегменте которых стремительно распространяются безосновательные новости. Пользователи социальных сетей, в частности Twitter, спонтанно участвуют в распространении фейковых новостей, не исследуя их источник.

"Twitter — в числе социальных сетей, в турецком сегменте которых стремительно распространяются безосновательные новости. Пользователи социальных сетей, в частности Twitter, спонтанно участвуют в распространении фейковых новостей, не исследуя их источник. Основной причиной этого было отсутствие механизма предотвращения распространения и обработки информации неустановленными лицами и учреждениями".

Об этом в беседе с турецким бюро Report сказал эксперт по социальным сетям Эмре Озджан.

По его словам, низкий уровень грамотности пользователей в цифровом пространстве играет на руку лицам и организациям, распространяющим дезинформацию. В результате распространение информации о событии, которого никогда не было или произошло много лет назад, как новости, создает "вирусный эффект" в социальных сетях. То есть, из-за того, что пользователи, не вдавясь в детали, делятся фейковой информацией, которую видят на страницах друг у друга, формируется мнение о несуществующей проблеме в обществе.

"Основной целью нового закона о борьбе с дезинформацией, принятого в Турции, является устранение негативных случаев. Пользователи должны быть более осторожными при публикации новостей. Потому что распространение дезинформации, в том числе фейковых видео, может привести к негативным последствиям. Разумеется, в таком случае государство должно осуществлять определенные юридические вмешательства. Публикация кадров с войны, снятых много лет назад в другой стране, или представление обществу экономических показателей в форме, не соответствующей реальной статистике, не только противоречит журналистской этике, но и вводит в заблуждение общество", - подчеркнул Э.Озджан.

В качестве одного из важнейших пунктов закона эксперт подчеркнул возможность одновременного удаления фейковых новостей со всех интернет-ресурсов страны.

"Как известно, такие механизмы являются одними из проверенных методов во всех странах Европы. Считаю, что именно в таких странах, как Турция, которые расположены в критической географии и представляют интерес для многих государств и институтов, должны быть разработаны аналогичные законопроекты. Кстати, и Азербайджан подвергся разного рода дезинформации во время 44-дневной Отечественной войны. Следует учесть, что инициаторы таких фейковых новостей и так называемые "интернет-тролли" активизируются именно в самые критические моменты. В этом смысле Азербайджан, как и другие страны, может эффективно использовать эту практику", - добавил Эмре Озджан.