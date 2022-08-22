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Названы потери Украины в войне

Названы потери Украины в войне С начала полномасштабной войны России погибли почти 9 тысяч украинских военнослужащих.
В регионе
22 августа 2022 г. 16:57
Названы потери Украины в войне

С начала полномасштабной войны России погибли почти 9 тысяч украинских военнослужащих.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

"В этой войне принимают участие не только военнослужащие и не только те, кто взял в руки оружие, - наши маленькие детки, которые ни в чем не виноваты, кроме того, что они родились именно здесь и именно в это время. Они действительно ничего не понимают, что происходит, но однозначно нуждаются в защите и у Соледара, Бахмута, Великой Новоселки, и здесь, потому что их отец ушел на фронт и, возможно, входит в те почти 9 тысяч героев, которые погибли", - заявил он.

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что потери украинских военных составляют от 100 до 200 людей каждый день.

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