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Названы потери Украины в военной технике

Названы потери Украины в военной технике С начала полномасштабного вторжения России украинская армия потеряла до половины своей военной техники.
В регионе
18 июня 2022 г. 00:39
Названы потери Украины в военной технике

С начала полномасштабного вторжения России украинская армия потеряла до половины своей военной техники.

Как передает Report, об этом в интервью National Defense сказал командующий материально-техническим обеспечением Командования Сухопутных войск Владимира Карпенко.

"На сегодняшний день мы имеем примерно 30-40%, а иногда и до 50% потерь техники в результате активных боев. Таким образом, мы потеряли примерно 50%. Потеряно около 1 300 БМП, 400 танков и 700 артиллерийских систем", - отметил он.

Он также добавил, что одна бригада Вооруженных сил Украины может прикрыть около 40 км линии фронта. Таким образом, чтобы закрыть весь фронт и для активных боев нужно 40 бригад.

Напомним, по данным украинской стороны, Россия за время полномасштабного вторжения потеряла почти 1 500 танков, более 3 500 боевых машин и более 700 единиц артиллерии.

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