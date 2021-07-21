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Названы подробности убийства двух членов одной семьи в Грузии

Названы подробности убийства двух членов одной семьи в Грузии В селе Юхары Сарал Марнеульского района Грузии, где проживают азербайджанцы, произошло двойное убийство.
В регионе
21 июля 2021 г. 11:36
Названы подробности убийства двух членов одной семьи в Грузии

В селе Юхары Сарал Марнеульского района Грузии, где проживают азербайджанцы, произошло двойное убийство.

Как сообщает грузинское бюро Report, вооруженный человек совершил нападение на семью.

В ходе инцидента погибли два человека, еще двое получили тяжелые ранения. Пострадавших доставили в больницу.

Нападавший задержан по ”горячим следам" через несколько часов после инцидента. Им оказался некий Е.А. 1992 года рождения. Полиция конфисковала огнестрельное оружие в качестве вещественного доказательства.

Следствием установлено, что подозреваемый в ночь на 21 июля на почве конфликта застрелил свою бывшую жену Г.П. 1994 года рождения и ее отца И.П. 1969 года рождения. Двое выживших – мать и брат убитой женщины. Они находятся в больнице, их жизни ничто не угрожает.

Задержанный обвиняется в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельства двух или более членов семьи и покушении на убийство двух или более членов семьи. Ему грозит от 16 до 20 лет или пожизненное заключение.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda azərbaycanlı ailənin 2 üzvünün qətlinin təfərrüatı məlum olub - YENİLƏNİB

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