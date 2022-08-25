Названы планы по увеличению добычи природного газа в Балканской области Туркменистана

К 2025 году добычу природного газа в ключевой для нефтегазовой отрасли Туркменистана Балканской области планируется увеличить до 11 млрд кубометров в год.

К 2025 году добычу природного газа в ключевой для нефтегазовой отрасли Туркменистана Балканской области планируется увеличить до 11 млрд кубометров в год.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления по анализу экономических рисков Агентства по защите от экономических рисков при Министерстве финансов и экономики Туркменистана Хангелди Гурбангелдиев.

Такие планы поставлены перед топливно-энергетическим комплексом страны в долгосрочных программах социально-экономического развития страны, сообщил Гурбангелдиев.

Одновременно с увеличением добычи природного газа намечено нарастить получение газового конденсата в Балканской области до 10,5 млн тонн.

Также к 2025 году в регионе планируется увеличить производство автомобильного бензина на 29%, дизельного топлива на 20,4%, а смазочных масел – в три раза.

Увеличение добычи и производства должно быть достигнуто за счет внедрения передовых технологий.