Названы новые воздушные потери РФ в Украине

За сутки украинские военные поразили самолет, крылатую ракету и шесть беспилотников ВС России.

За сутки украинские военные поразили самолет, крылатую ракету и шесть беспилотников ВС России.

Как передает Report, об этом заявляет командование Воздушных сил ВС Украины.

"За последние 24 часа подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил и Сухопутных войск поразили восемь воздушных целей", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет об одном самолете (предположительно - Су-34), крылатой ракете и шести беспилотниках оперативно-тактического уровня.

Напомним, что по сведениям Генерального штаба ВСУ, в Украине погибли 22 400 российских военнослужащих, а также уничтожены 185 самолетов, 155 вертолетов и 207 беспилотников.