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Названы новые воздушные потери РФ в Украине

Названы новые воздушные потери РФ в Украине За сутки украинские военные поразили самолет, крылатую ракету и шесть беспилотников ВС России.
В регионе
28 апреля 2022 г. 02:34
Названы новые воздушные потери РФ в Украине

За сутки украинские военные поразили самолет, крылатую ракету и шесть беспилотников ВС России.

Как передает Report, об этом заявляет командование Воздушных сил ВС Украины.

"За последние 24 часа подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил и Сухопутных войск поразили восемь воздушных целей", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет об одном самолете (предположительно - Су-34), крылатой ракете и шести беспилотниках оперативно-тактического уровня.

Напомним, что по сведениям Генерального штаба ВСУ, в Украине погибли 22 400 российских военнослужащих, а также уничтожены 185 самолетов, 155 вертолетов и 207 беспилотников.

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