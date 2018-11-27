Названы кандидаты ПСР в председатели муниципалитетов по Анкаре и Измиру

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ "Партия справедливости и развития (AKP) Турции выдвинула кандидатуру Мехмета Озхасеки в председатели городского муниципалитета Анкары".

Как сообщает Report со ссылкой на CNNTurk, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на расширенном заседании парламентской фракции ПСР.

Мехмет Озхасеки - зампредседателя ПСР и бывший министр.

Кандидатом от ПСР в председатели городского муниципалитета Измира выдвинут Нихат Зейбекчи. Н.Зейбекчи избран депутатом с 2011 года. В 2013-2015 и 2016-2018 годы был министром экономики.

Р.Т.Эрдоган сказал, что известны имена кандидатов в 60 муниципалитетов из 81 провинции. Оставшихся кандидатов по 21 провинции он огласит после визита в Южную Америку.

Напомним, что 31 марта 2019 года в Турции состоятся муниципальные выборы.

С 30 ноября по 1 декабря в Аргентине состоится саммит G-20.