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Названы даты визита Пашиняна и Мирзояна в Россию

Названы даты визита Пашиняна и Мирзояна в Россию Официальный визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию по случаю 30-летия дипломатических отношений между двумя странами запланирован на вторую декаду апреля, ему будет предшествовать рабочий визит главы МИД Армении Арарата Мирзояна 8 апреля.
В регионе
25 марта 2022 г. 22:55
Названы даты визита Пашиняна и Мирзояна в Россию

Официальный визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию по случаю 30-летия дипломатических отношений между двумя странами запланирован на вторую декаду апреля, ему будет предшествовать рабочий визит главы МИД Армении Арарата Мирзояна 8 апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Запланированы официальный визит в Россию премьер-министра Армении Никола Пашиняна (вторая декада апреля) и рабочий визит министра иностранных дел Арарата Мирзояна (8 апреля). Прорабатываются и другие контакты на различных уровнях", - говорится в распространенном комментарии.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın baş naziri və XİN rəhbəri Rusiyaya səfər edəcək

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