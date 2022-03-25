Названы даты визита Пашиняна и Мирзояна в Россию

Официальный визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию по случаю 30-летия дипломатических отношений между двумя странами запланирован на вторую декаду апреля, ему будет предшествовать рабочий визит главы МИД Армении Арарата Мирзояна 8 апреля.

Официальный визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию по случаю 30-летия дипломатических отношений между двумя странами запланирован на вторую декаду апреля, ему будет предшествовать рабочий визит главы МИД Армении Арарата Мирзояна 8 апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Запланированы официальный визит в Россию премьер-министра Армении Никола Пашиняна (вторая декада апреля) и рабочий визит министра иностранных дел Арарата Мирзояна (8 апреля). Прорабатываются и другие контакты на различных уровнях", - говорится в распространенном комментарии.