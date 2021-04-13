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Названо время проведения конференции по мирному урегулированию в Афганистане

Названо время проведения конференции по мирному урегулированию в Афганистане Конференция по мирному урегулированию в Афганистане пройдет в Стамбуле с 24 апреля по 4 мая.
В регионе
13 апреля 2021 г. 19:43
Названо время проведения конференции по мирному урегулированию в Афганистане

Конференция по мирному урегулированию в Афганистане пройдет в Стамбуле с 24 апреля по 4 мая.

Как передает турецкое бюро Report, в конференции примут участие спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, представители Исламской Республики Афганистан и движения "Талибан".

Главная цель Стамбульской конференции по мирному процессу в Афганистане заключается в том, чтобы ускорить и дополнить текущие внутриафганские переговоры в Дохе по достижению справедливого и прочного политического урегулирования.

Предполагается, что конференция продлится порядка 10 дней в виде марафона.

Натик Чирагзаде

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Версия на азербайджанском языке "Əfqanıstanda sülh prosesi" konfransının tarixi açıqlanıb

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