Национальный центр Грузии о состоянии заразившегося коронавирусом азербайджанца

Азербайджанец, первым заразившийся в Грузии коронавирусом, прошел 14-дневный курс лечения.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявили в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии.

Этот человек, который является гражданином Грузии, пока еще не выздоровел. Повторные тесты оказались положительными.

В центре заявили, что хотя вирусная нагрузка пациента снизилась, тест дал положительный результат.

Отметим, что первый случай заражения коронавирусом в соседней стране был отмечен 26 февраля. Вирус был обнаружен у 50-летнего азербайджанца, вернувшегося в Грузию из Ирана через Азербайджан.

На сегодняшний день подтвердилось 23 случая заражения коронавирусом в Грузии.