 Наверх

Национальный центр Грузии о состоянии заразившегося коронавирусом азербайджанца

Названо состояние заразившегося коронавирусом азербайджанца в Грузии

Азербайджанец, первым заразившийся в Грузии коронавирусом, прошел 14-дневный курс лечения.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявили в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии. 

Этот человек, который является гражданином Грузии, пока еще не выздоровел. Повторные тесты оказались положительными. 

В центре заявили, что хотя вирусная нагрузка пациента снизилась, тест дал положительный результат.

Отметим, что первый случай заражения коронавирусом в соседней стране был отмечен 26 февраля. Вирус был обнаружен у 50-летнего азербайджанца, вернувшегося в Грузию из Ирана через Азербайджан. 

На сегодняшний день подтвердилось 23 случая заражения коронавирусом в Грузии.  

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!