Названо общее число жертв коронавируса в Армении

По положению на утро 13 декабря, в Армении зафиксировано 148 325 подтвержденных случаев коронавируса

По положению на утро 13 декабря, в Армении зафиксировано 148 325 подтвержденных случаев коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Национального центра контроля и профилактики заболеваний Армении.



Таким образом, количество новых случаев за сутки составило 1013. От COVID-19 накануне скончались 24 человек, 648 пациентов выздоровели, было проведены 3119 тестов. Накануне было зарегистрировано 2 случая смерти пациентов с подтвержденным коронавирусом, когда летальный исход наступил по другим причинам. Общее число таких случаев – 617.



По данным центра, в целом, были проведены 548 359 тестов на коронавирус. Скончались 2486 человек, 125169 пациент выздоровел, продолжают лечение 20 053 больных.