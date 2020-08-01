Названо число жертв коронавируса в Турции

Сегодня в Турции от коронавируса скончались еще 19 человек

Сегодня в Турции от коронавируса скончались еще 19 человек.

Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Министр отметил, что таким образом число жертв пандемии в стране достигло 5 710 человек.

Сегодня в Турции COVID-19 заразились еще 996 человек. Таким образом, общее число больных в стране выросло до 231 869 человек.

«Прирост новых больных больше всего наблюдается в провинциях Анкара, Мардин, Диярбекир, Газиантеп и Конья. В 36 провинциях за 3 дня не было ни одного нового тяжелого больного», - добавил Ф.Коджа.