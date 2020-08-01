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Report Georgia

Названо число жертв коронавируса в Турции

Названо число жертв коронавируса в Турции Сегодня в Турции от коронавируса скончались еще 19 человек
В регионе
1 августа 2020 г. 23:03
Названо число жертв коронавируса в Турции

Сегодня в Турции от коронавируса скончались еще 19 человек.

Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Министр отметил, что таким образом число жертв пандемии в стране достигло 5 710 человек.

Сегодня в Турции COVID-19 заразились еще 996 человек. Таким образом, общее число больных в стране выросло до 231 869 человек.

«Прирост новых больных больше всего наблюдается в провинциях Анкара, Мардин, Диярбекир, Газиантеп и Конья. В 36 провинциях за 3 дня не было ни одного нового тяжелого больного», - добавил Ф.Коджа.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə pandemiya qurbanlarının sayı 5 700-ü ötdü

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