Названо число жертв коронавируса в Турции

Сегодня в Турции от коронавируса скончались еще 18 человек.

Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

"Сегодня были выявлены 993 новых случая, всего заразившихся - 172 114. Мы потеряли сегодня 18 пациентов, всего умерших - 4 729. Вылечились сегодня 3 218 пациентов, всего - 144 598", - написал Коджа в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.