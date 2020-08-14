Названо число жертв коронавируса в Иране за сутки

Число умерших из-за новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Иране за сутки увеличилось на 169 человека – до 19 331.
Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом сообщила в эфире государственного телевидения представитель Минздрава ИРИ Сима Садат Лари.
Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Исламской Республике за сутки возросло на 2 501 человек - до 338 825. Состояние 3 956 больного оценивается как тяжелое.
Число вылечившихся от опасного вируса достигло 293 811.
В целом по сегодняшний день в ИРИ проведено 2 812 488 тестов на наличие COVID-19.
Отметим, что первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Иране был зафиксирован 19 февраля в городе Кум.