Названо число жертв коронавируса в Иране за сутки

Число умерших из-за новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Иране за сутки увеличилось на 169 человека – до 19 331

Число умерших из-за новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Иране за сутки увеличилось на 169 человека – до 19 331.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом сообщила в эфире государственного телевидения представитель Минздрава ИРИ Сима Садат Лари.

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Исламской Республике за сутки возросло на 2 501 человек - до 338 825. Состояние 3 956 больного оценивается как тяжелое.

Число вылечившихся от опасного вируса достигло 293 811.

В целом по сегодняшний день в ИРИ проведено 2 812 488 тестов на наличие COVID-19.

Отметим, что первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Иране был зафиксирован 19 февраля в городе Кум.