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Названо число жертв коронавируса в Иране за сутки

Названо число жертв коронавируса в Иране за сутки Число умерших из-за новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Иране за сутки увеличилось на 169 человека – до 19 331
В регионе
14 августа 2020 г. 23:33
Названо число жертв коронавируса в Иране за сутки

Число умерших из-за новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Иране за сутки увеличилось на 169 человека – до 19 331.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом сообщила в эфире государственного телевидения представитель Минздрава ИРИ Сима Садат Лари.

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Исламской Республике за сутки возросло на 2 501 человек - до 338 825. Состояние 3 956 больного оценивается как тяжелое.

Число вылечившихся от опасного вируса достигло 293 811.

В целом по сегодняшний день в ИРИ проведено 2 812 488 тестов на наличие COVID-19.

Отметим, что первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Иране был зафиксирован 19 февраля в городе Кум.

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Версия на азербайджанском языке İranda 19 331 nəfər koronavirusun qurbanı oldu

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