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Названо число жертв COVID-19 в Турции за сегодня

Названо число жертв COVID-19 в Турции за сегодня В Турции за последние сутки проведены более 60 тысяч тестов на коронавирус, у 1 183 человек результаты оказались положительными.
В регионе
11 августа 2020 г. 22:40
Названо число жертв COVID-19 в Турции за сегодня

В Турции за последние сутки проведены более 60 тысяч тестов на коронавирус, у 1 183 человек результаты оказались положительными.

Как передает Report, об этом 11 августа сообщил министр здравоохранения страны Фахреттина Коджа в Twitter.

По информации, с начала эпидемии в Турции зафиксированы 243 180 случаев заражения коронавирусом.

Сообщается также, что за сутки в больницах страны скончались ещё 15 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев увеличилось до 5 873.

Излечились и были выписаны из больниц в общей сложности более 226 тысяч пациентов, в том числе 1 185 человек — за последние 24 часа.

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