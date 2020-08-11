Названо число жертв COVID-19 в Турции за сегодня

В Турции за последние сутки проведены более 60 тысяч тестов на коронавирус, у 1 183 человек результаты оказались положительными.

В Турции за последние сутки проведены более 60 тысяч тестов на коронавирус, у 1 183 человек результаты оказались положительными.

Как передает Report, об этом 11 августа сообщил министр здравоохранения страны Фахреттина Коджа в Twitter.

По информации, с начала эпидемии в Турции зафиксированы 243 180 случаев заражения коронавирусом.

Сообщается также, что за сутки в больницах страны скончались ещё 15 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев увеличилось до 5 873.

Излечились и были выписаны из больниц в общей сложности более 226 тысяч пациентов, в том числе 1 185 человек — за последние 24 часа.