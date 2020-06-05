​Названо число умерших от коронавируса в Москве

Еще 57 пациентов, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки, общее число умерших достигло 2 806.

Как передает Report, об этом сообщили 5 июня в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

"В Москве скончались 57 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - отмечается в сообщении.

Всего в столице России умерли 2 806 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

В Москве, которая находится на первом месте в стране по числу пациентов с коронавирусом, заразились 189 214 человек, в том числе 1 998 за последние сутки. Выздоровели всего 94 715 заразившихся. В городе ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к инфекции.