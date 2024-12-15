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Названо число сирийских беженцев, вернувшихся в свою страну из Турции

Названо число сирийских беженцев, вернувшихся в свою страну из Турции Министр внутренних дел Турции Али Йерликая назвал число сирийских беженцев, вернувшихся из Турции в свою страну после падения режима Башара Асада.
В регионе
15 декабря 2024 г. 09:57
Названо число сирийских беженцев, вернувшихся в свою страну из Турции

Министр внутренних дел Турции Али Йерликая назвал число сирийских беженцев, вернувшихся из Турции в свою страну после падения режима Башара Асада.

Как сообщает Report, соответствующие цифры глава ведомства привел в соцсети Х.

Йерликая отметил, что "до освобождения Сирии" в свою страну из Турции 6 декабря вернулись 310, 7 декабря - 176, а 8 декабря - 240 человек.

Глава МВД обратил внимание на резкий рост в последующие дни. По его словам, 9 декабря в Сирию вернулись 1 259 беженцев, 10 декабря - 1 669, 11 декабря - 1 293, 12 декабря - 1 553, 13 декабря - 1 847.

Напомним, что 27 ноября члены оппозиционных вооруженных формирований начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря повстанцы захватили несколько крупных городов - Алеппо, Хаму, Дейр-эз-Зор, Дераа и Хомс. В воскресенье утром они вошли в Дамаск, после чего подразделения сирийской армии покинули город.

Президент Сирии Башар Асад в тот же день покинул страну. Некоторое время его самолет невозможно было отследить через открытые источники, ряд СМИ не исключали вероятности крушения борта с сирийским лидером. Однако, позднее российское агентство ТАСС со ссылкой на источник в Кремле сообщило, что он с членами своей семьи прибыл в Москву, РФ предоставила им убежище.

Глава временного правительства Сирии Абдуррахман Мустафа 8 декабря в эфире телеканала TRT Haber заявил о формировании переходных органов власти.

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