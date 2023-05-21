Названо число граждан Турции, проголосовавших за рубежом во втором туре президентских выборов

В рамках второго тура президентских выборов в Турции, которые состоятся 28 мая, за пределами страны проголосовали 471 734 гражданина.

В рамках второго тура президентских выборов в Турции, которые состоятся 28 мая, за пределами страны проголосовали 471 734 гражданина.

Об этом передает Report со ссылкой на Haber Global.

Утром в субботу 156 избирательных участков открылись в 73 странах. Всего за пределами республики установлено более 3,4 тыс. урн для голосования. 3,6 млн граждан смогут принять участие в выборах, при этом около 47 тыс. турок, родившихся до 29 мая 2005 года, проголосуют впервые.

За рубежом голосование продлится до 24 мая, хотя в некоторых странах в зависимости от числа проживающих там граждан голосование закончится раньше. До вечера понедельника будут работать участки в 15 странах, среди которых Азербайджан, Израиль, Казахстан и Россия. Участки, открытые в субботу на пограничных пунктах в Турции, продолжат работать до 17:00 28 мая по местному времени.

Напомним, что голосование в Азербайджане началось сегодня. Граждане братской страны, проживающие и работающие в Азербайджане, смогут до 22 мая проголосовать за своего кандидата. Участки открыты с 08:00 до 22:00.

Избиратели смогут принять участие в процессе голосования в зданиях посольства в Баку, генеральных консульств в Гяндже и Нахчыване.

Число граждан Турции с правом голоса, проживающих в Азербайджане, составляет около 6 600 человек.

Отметим, что согласно итогам подсчета голосов в первом туре на президентских выборах в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51 процента голосов, Кемаль Кылычдароглу - 44,88 процента, Синан Оган - 5,17 процента, Мухаррем Индже - 0,43 процента. Поскольку никто не набрал более 50 процентов голосов, 28 мая в Турции состоится второй тур президентских выборов.