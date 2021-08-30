Названо число граждан Азербайджана, отбывающих наказание в Грузии

В грузинских тюрьмах отбывают наказание 99 граждан Азербайджана.
Об этом говорится в отчете Национального управления статистики Грузии за июль, сообщает местное бюро Report.
Согласно документу, в месячном сравнении число отбывающих наказание граждан Азербайджана сократилось на 3 человека. 16 граждан Азербайджана арестованы и привлечены к ответственности в качестве обвиняемых, 83 - отбывают наказание, трое из сужденных - подростки.
В Грузии под пробационным контролем находятся 27 граждан Азербайджана - 25 мужчин и 2 женщины. В месячном сравнении их число увеличилось на 3 человека.
Общее число иностранцев и лиц без гражданства, отбывающих наказание в соседней стране, составляет 534 человека. Пробационный контроль осуществляется над 233 иностранцами.