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Названо число граждан Азербайджана, отбывающих наказание в Грузии

Названо число граждан Азербайджана, отбывающих наказание в Грузии В грузинских тюрьмах отбывают наказание 99 граждан Азербайджана.
В регионе
30 августа 2021 г. 12:17
Названо число граждан Азербайджана, отбывающих наказание в Грузии

В грузинских тюрьмах отбывают наказание 99 граждан Азербайджана.

Об этом говорится в отчете Национального управления статистики Грузии за июль, сообщает местное бюро Report.

Согласно документу, в месячном сравнении число отбывающих наказание граждан Азербайджана сократилось на 3 человека. 16 граждан Азербайджана арестованы и привлечены к ответственности в качестве обвиняемых, 83 - отбывают наказание, трое из сужденных - подростки.

В Грузии под пробационным контролем находятся 27 граждан Азербайджана - 25 мужчин и 2 женщины. В месячном сравнении их число увеличилось на 3 человека.

Общее число иностранцев и лиц без гражданства, отбывающих наказание в соседней стране, составляет 534 человека. Пробационный контроль осуществляется над 233 иностранцами.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda həbsdə saxlanılan Azərbaycan vətəndaşlarının sayı açıqlanıb 

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