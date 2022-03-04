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Названо число эвакуированных из Украины азербайджанцев

Названо число эвакуированных из Украины азербайджанцев В связи с ситуацией в Украине продолжается вывоз граждан Азербайджана из этой страны в соседние государства - Молдову, Польшу, Словакию, Венгрию, а также Румынию. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азер
В регионе
4 марта 2022 г. 11:51
Названо число эвакуированных из Украины азербайджанцев

В связи с ситуацией в Украине продолжается вывоз граждан Азербайджана из этой страны в соседние государства - Молдову, Польшу, Словакию, Венгрию, а также Румынию.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

"Напоминаем, что на основе договоренностей, достигнутых с этими странами, временно снято визовое требование для транзитного проезда граждан Азербайджана, они предоставляют только проездные документы, при этом паспорт COVID-19 и отрицательный тест ПЦР не требуются.

С начала военных действий в Украине 6 500 граждан Азербайджана прибыли в Молдову по суше, 770 граждан - в Польшу, 318 граждан - в Румынию, 60 граждан - в Словакию и 48 граждан - в Венгрию.

На сегодняшний день пятью чартерными рейсами из Румынии в Азербайджан были эвакуированы 900 азербайджанцев, прежде всего женщины, дети и пожилые люди. Чартерные рейсы с нашими гражданами на борту из стран, граничащих с Украиной, а также эвакуация на автобусах продолжатся.

В связи с ситуацией в Украине рекомендуем нашим гражданам держаться вдали от военных объектов, оставаться в безопасном месте и воздержаться от поездок.

В связи с особыми случаями наши граждане могут обращаться в Посольство Азербайджанской Республики в Киеве (+380 73) 5050000 и по электронной почте [email protected], Почетное консульство в Харькове (+38057) 7000531 и по электронной почте [email protected], а также по горячим линиям Министерства иностранных дел Азербайджана:

Телефон: +994505748595

+994506725868

+994125969422

+994125969301

Email: [email protected]" - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynadan təxliyə olunan azərbaycanlıların sayı açıqlanıb

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