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Названо число беженцев, прибывших в страны Европы из Украины с начала войны

Названо число беженцев, прибывших в страны Европы из Украины с начала войны С начала войны в Украине 24 февраля по 8 ноября 2022 года в страны Европы прибыли в общей сложности 7 822 309 беженцев.
В регионе
10 ноября 2022 г. 04:10
Названо число беженцев, прибывших в страны Европы из Украины с начала войны

С начала войны в Украине 24 февраля по 8 ноября 2022 года в страны Европы прибыли в общей сложности 7 822 309 беженцев.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Согласно данным, за последние две недели их число выросло на 91 638.

Как отметили в управлении, больше всего беженцев пересекли границу России - 2 852 395. Далее следуют Польша (1 489 155), Германия (1 019 789), Чехия (458 679), Италия (171 546), Испания (151 786), Турция (145 000), Болгария (144 018), Великобритания (141 500), Франция (118 994) и Словакия (100 041). В остальных государствах это число не превышает 100 тыс. В национальные программы временной защиты и поддержки включены 4 697 154 беженца.

По сведениям УВКБ, после 24 февраля из Украины в соседние страны прибыли 14 853 082 человека. При этом 7 359 216 человек пересекли границу в обратном направлении.

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