Название Турецкой Республики Северного Кипра может быть изменено

Название Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) может быть изменено.

Название Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) может быть изменено.

Как сообщает Report, об этом заявил президент ТРСК Эрсин Татар в интервью журналисту Хильми Дашдемиру.

На утверждения об изменении названия страны в рамках ожидаемого визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Северный Кипр он отметил:

"Я ожидаю, что это произойдет. Я придерживаюсь такого же мнения по этому вопросу. Страница федерации закрыта. Теперь и "Северный" потерял свое значение. Нет государства, разделенного на север и юг. Теперь есть две разных страны".

Э. Татар не исключил, что название Турецкой Республики Северного Кипра будет изменено на Турецкой Республикой Кипр.