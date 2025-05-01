Название Турецкой Республики Северного Кипра может быть изменено

Название Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) может быть изменено.
Как сообщает Report, об этом заявил президент ТРСК Эрсин Татар в интервью журналисту Хильми Дашдемиру.
На утверждения об изменении названия страны в рамках ожидаемого визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Северный Кипр он отметил:
"Я ожидаю, что это произойдет. Я придерживаюсь такого же мнения по этому вопросу. Страница федерации закрыта. Теперь и "Северный" потерял свое значение. Нет государства, разделенного на север и юг. Теперь есть две разных страны".
Э. Татар не исключил, что название Турецкой Республики Северного Кипра будет изменено на Турецкой Республикой Кипр.