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Название Турецкой Республики Северного Кипра может быть изменено

Название Турецкой Республики Северного Кипра может быть изменено Название Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) может быть изменено.
В регионе
1 мая 2025 г. 20:34
Название Турецкой Республики Северного Кипра может быть изменено

Название Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) может быть изменено.

Как сообщает Report, об этом заявил президент ТРСК Эрсин Татар в интервью журналисту Хильми Дашдемиру.

На утверждения об изменении названия страны в рамках ожидаемого визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Северный Кипр он отметил:

"Я ожидаю, что это произойдет. Я придерживаюсь такого же мнения по этому вопросу. Страница федерации закрыта. Теперь и "Северный" потерял свое значение. Нет государства, разделенного на север и юг. Теперь есть две разных страны".

Э. Татар не исключил, что название Турецкой Республики Северного Кипра будет изменено на Турецкой Республикой Кипр.

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Версия на азербайджанском языке Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin adı dəyişdirilə bilər

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