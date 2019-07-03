Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Самые высокие зарплаты в России зафиксированы в области информационных технологий, системной интеграции и интернета.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса HeadHunter.

По его данным, в первом полугодии 2019 года средняя зарплата в этой сфере достигла 91 812 рублей (1445 долларов США). На втором месте по величине средней зарплаты идет отрасль телекоммуникации и связи - 84 397 рублей (1328 долларов), на третьем - строительство, недвижимость, эксплуатация и проектирование. В этой сфере средний заработок составляет 81 139 рублей (1277 долларов).

Самый большой прирост зарплат зафиксирован в отрасли логистики - на 13,8 процента. На втором месте розничная торговля - 8,7 процента, на третьем - автомобильный бизнес с 5,5 процента.

Больше всего зарплаты росли в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Далее в рейтинге следуют Дальневосточный, Уральский, Центральный, Северо-Западный, Южный, Сибирский, Приволжский и Северо-Кавказский федеральные округа.