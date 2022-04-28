Названа "задача №1" для России в Украине

Российские войска сейчас стремятся захватить Мариуполь, после чего перебросить силы оттуда на направления Донецкой и Луганской областей, чтобы наступать дальше, в том числе, на юг.

Российские войска сейчас стремятся захватить Мариуполь, после чего перебросить силы оттуда на направления Донецкой и Луганской областей, чтобы наступать дальше, в том числе, на юг.

Как передает Report, такое мнение озвучил местным СМИ генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010) Николай Маломуж.

По его словам, сейчас противник концентрирует основные силы, проводит предварительные разведывательные атаки и разведки боем.

"На отдельных направлениях Донецкой и Луганской областей идут прорывные атаки там, где считается, что может быть пробита система обороны Украины. Но концентрация основных войск, я думаю, еще впереди. Это будет концентрация войск, идущих и через территорию России, через Донецк и Луганск, и уже на севере и в Белгороде формируются новые форматы вооруженных сил. Это и те, которые перешли из Киевской, Черниговской и Сумской областей, и новые резервы, которые подтягиваются не только из южного и центрального федерального округов российской федерации, но и из Дальнего Востока, с Урала. Мы видим, что идет формат по нарастающей", - рассказал генерал.