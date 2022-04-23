Названа возможная причина гибели шахтеров в Оренбуржье

Погибшие на руднике ПАО "Гайский ГОК" в Оренбургской области шахтеры, возможно, отравились газом.

Погибшие на руднике ПАО "Гайский ГОК" в Оренбургской области шахтеры, возможно, отравились газом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал в своем в Telegram-канале официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

"Сегодня утром на руднике ПАО "Гайский ГОК" были обнаружены тела трех работников. В настоящий момент они подняты на поверхность. Внешних повреждений нет, что указывает на возможное отравление газом", - говорится в сообщении.

По его данным, на горизонте 1 205 м рудника при проходке использовался метод секционного взрывания. "Горняки находились на значительном, безопасном расстоянии. Самоспасатели остались нетронутыми", - уточнил Виль.

Он также сообщил, что работы на месте ЧП приостановлены по распоряжению Ростехнадзора.

"Работы на горизонте приостановлены. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены комиссией, сформированной для расследования события", - написал официальный представитель ведомства.

Уточняется, что на место событий выехал руководитель Западно-Уральского Управления Ростехнадзора. Также, сообщил Виль, на руднике находятся заместитель руководителя и начальник отдела по Оренбургской области тероргана.

09.23

Взрыв произошел на шахте в Оренбургской области.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили экстренные службы.

Сообщается, что 88 человек вышли на поверхность, с тремя связь отсутствует.

По данным областной прокуратуры, на руднике сдетонировало взрывчатое вещество, три человека погибли.