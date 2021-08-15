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Названа вероятная причина крушения российского пожарного самолета в Турции

Названа вероятная причина крушения российского пожарного самолета в Турции Наиболее вероятная причина катастрофы российского пожарного самолета Бе-200 в Турции - слишком низкий вход в ущелье, сообщает Report со ссылкой на lenta.ru.
В регионе
15 августа 2021 г. 21:22
Названа вероятная причина крушения российского пожарного самолета в Турции

Наиболее вероятная причина катастрофы российского пожарного самолета Бе-200 в Турции - слишком низкий вход в ущелье, сообщает Report со ссылкой на lenta.ru.

Ряд экспертов высказали мнение, что ситуация в небе над Аданой была критической с самого начала. Они подчеркнули, что при тушении пожаров в ущельях никогда не работают снизу, только сверху. По словам экспертов, незадолго до крушения стало известно, что самолет начал сбрасывать воду, однако очагов возгорания поблизости не было.

"Оказавшись внизу, самолет попытался спастись, сбросив груз, и все-таки вырулить вверх", - заключили они. После этого пилоты не смогли избежать столкновения.

Напомним, что cамолет-амфибия Бе-200, арендованный турецкими властями у России для тушения пожаров, разбился 14 августа в районе турецкого населенного пункта Адана, когда заходил на посадку. В результате катастрофы погибли пятеро российских военнослужащих и три представителя Турции.

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