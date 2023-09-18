Названа пятерка лидеров на выборах в Совет старейшин Еревана

По итогам подсчета голосов с 210 участков названа пятерка лидеров на выборах в Совет старейшин Еревана.

По итогам подсчета голосов с 210 участков названа пятерка лидеров на выборах в Совет старейшин Еревана.

Как передает Report, Центральная избирательная комиссия Армении обнародовала данные о подсчете голосов с 210-ти избирательных участков на выборах в Совет старейшин Еревана.

Голосование на прошедших в воскресенье в армянской столице выборах в Совет старейшин Еревана проходило на 475-ти избирательных участках. В них принимали участие 14 политических сил.

Согласно опубликованным на сайте ЦИК данным, первая пятерка партий и блока в данный момент выглядит так: "Гражданский договор" (Тигран Авинян) набрал 32,99% голосов, "Национальный прогресс" (Айк Марутян) - 18,89%, блок "Мать Армения" (Андраник Теванян) - 14,93%, "Республика" (Артак Зейналян) - 11,41%, "Общественный голос" (Артак Галстян) - 9,8%.

В избирательный регистр столицы включены - 824 250 жителей столицы.

В прошедших 17 сентября выборах в Совет старейшин Еревана приняли участие 14 политических сил: 13 партий и 1 блок: "Общественный голос", "Гражданский договор", "Справедливая Армения", "Победа", "Сила Отечества", "Европейская партия Армении", "Национальный прогресс", "Во имя социальной справедливости", "Республика", "Единая Армения", "Просвещенная Армения", "Демократическая консолидация", "Страна для жизни" и блок "Мать Армения". Победившая политическая партия представит нового мэра Еревана.